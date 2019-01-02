أدهم سليمان يطرح كليب «لسه فاكر»

طرح الفنان الشاب أدهم سليمان كليب جديد بعنوان «لسه فاكر»، عبر حسابه بموقع «يوتيوب»، وهو من كلماته وألحانه.



وكان «سليمان» قد نوه عن قرب طرح الكليب قبل أيام بنشر البرومو التشويقي للفيديو كليب عبر حسابه بموقع «نستجرام»، وقد علق عليه: «قريبًا».

ويقول مطلع الأغنية «لما بتيجي سيرتِك، بهرب بأي كلام يداري دموع عنيا، فعلا خسرتك بعدك بيبان الدنيا مقفوله فعينيا، انا لسه فاكر كل كلمة حب قلناها، أنا قلبي فاكر كل لحظة حب عشناها، أنا لسه مستني فميعادنا، كل يوم وقت الغروب، مش مسامح روحي أبدًا، لسه علي بالي».

يذكر أن "أدهم" طرح قبل 5 أشهر فيديو كليب «يا سمرا»، حققت نسبة مشاهدة على موقع «يوتيوب» تجاوزت 33 مليون و500 ألف.