قال الفنان سمير غانم، إنه معجب كثيرًا بالجيل الجديد من الفنانين الكومديين، متابعًا: «دمهم خفيف جدًا وفيهم ناس بتفكرني بشبابي».

وأضاف في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه معجب كثيرًا بالفنان حمدي الميرغني، ويرى أنه يشبهه كثيرًا، بالإضافة إلى الفنان علي ربيع، مضيفًا أن فناني مسرح مصر، مثقفين وجيدين للغاية، معربًا عن شكره للفنان أشرف عبد الباقي، لاكتشافهم.

وتحدث عن نجلتيه الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، واصفًا دنيا، بأنه ملائكية وعلى قدر كبير من الثقافة الدينية والطبية، مضيفًا أن إيمي، مغرمة بالكلاب، وتحبهم بقدر حبها لوالديها، وفق قوله.