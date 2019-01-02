مكتب بريد بابا نويل في ألمانيا يرد على 24 ألف رسالة من أطفال

وصل عدد الرسائل التي رد عليها مكتب بريد بابا نويل في منطقة زانكت نيكولاوس، غربي ألمانيا، إلى رقم قياسي لم يتحقق من قبل.

وأعلنت لجنة احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس)، اليوم الأربعاء، أن العاملين المتطوعين في المكتب تولوا الرد على 24 ألف و146 رسالة بعث بها أطفال من 42 دولة، مشيرة إلى أن هذا العدد يزيد بمقدار 1563 رسالة مقارنة بعدد رسائل العام 2017.

وكانت ألمانيا صاحبة النصيب الأكبر من هذه الرسائل، 20 ألفا و577 رسالة، فيما كان أكبر عدد من الرسائل القادمة من الخارج من نصيب تايوان (1469 رسالة) تلتها فرنسا بـ546 رسالة ثم روسيا بـ357 رسالة.

ويوجد مكتب بريد بابا نويل في مدرسة قديمة ويفتح أبوابه كل عام في الفترة من الخامس وحتى الرابع والعشرين من ديسمبر.

وقالت متحدثة إنهم تلقوا رسالة من منغوليا، لأول مرة.

وتصدرت لعبتا المكعبات "ليجو" و"بلاي موبيل"، رغبات الأطفال الذين أرسلوا خطاباتهم إلى بابا نويلز.