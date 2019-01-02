لجنة التحقيق الروسية: لا أثر لمواد متفجرة بالمبنى المنهار في ماغنيتوغورسك

أكدت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن خبراءها لم يعثروا على آثار مواد متفجرة في أنقاض المبنى السكني الذي انهار يوم الاثنين الماضي في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو، في تصريح صحفي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه فيما يتعلق بالتقارير المختلفة المتداولة في وسائل الإعلام، لم يعثر خبراء المتفجرات في أجزاء الأنقاض التي تم تفتيشها على آثار مواد متفجرة أو مكوناتها.

وأضافت أن التحقيق ينظر في كافة الفرضيات المحتملة لأسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمل على إيضاح ملابسات المأساة مستمر على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت وزارة الطواريء الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى المنهار، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 16 قتيلا.