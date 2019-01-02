جابر عصفور: المادتان الثانية والسادسة في الدستور تناقضان مدنية الدولة

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر تعيش كارثة ثقافية لأنها تعيش على تركة مثقلة بالتحديات منذ 1972، متابعًا أن الثقافة المصرية لم تشهد لحظة مأساوية بحجم ما تشهده الفترة الحالية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، «ربما نحصد الآن الثمار المرة للسبعينيات والتي تجسدت في التحول ثقافيًا من الليبرالية والانفتاح إلى الانغلاق والتدينية»، مؤكدًا أن مصر تعيش حاليًا أخطر فترة في تاريخها.

وأشار إلى تدينية الثقافة من خلال احتواء الدستور على مادتين ينصان على دينية الدولة، بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على أن مصر دولة مدنية حديثة، موضحًا: «المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والمادة السادسة تحمي شيخ الأزهر وتمنع رئيس الجمهورية عن عزله حتى وفاته».

وتابع: «أنا ضد هاتين المادتين لأنهما تمثلان تناقضًا واضحًا مع صفة الدولة المدنية الحديثة»، لافتًا إلى اتخاذ ثورة 1919 جملة «الدين لله والوطن للجميع» شعارًا لها الذي أصبح فيما بعد شعار كل الدول المتقدمة.