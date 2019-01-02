وزير الدفاع النمساوي: لا نحتاج إلى جيش أوروبي ونركز على الدفاع المشترك

قال ماريو كوناسيك وزير الدفاع النمساوي، إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى إنشاء جيش خاص ولكن يحتاج إلى مزيد من التعاون في مجال تطوير سياسات الأمن والدفاع المشترك إلى جانب التحرر قليلًا من التحالفات الدولية الأخرى.

وأوضح كوناسيك -في تصريح اليوم الأربعاء- أن أوروبا تحتاج إلى سياسة أمنية ودفاعية جديرة بالقارة، قائلًا إن وزراء الدفاع الأوروبيين على قناعة جميعًا بأهمية تطوير الهياكل والبعثات والتدريبات المشتركة دون التفكير في جيش للاتحاد الأوروبي كما يتصور البعض.

وأضاف كوناسيك أننا نحتاج أيضًا إلى القليل من التحرر من التحالفات الأخرى ولكن ما لا نحتاجه هو تشكيل جيش كبير، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن الابتعاد عن حلف الناتو أمر ضروري.

وأشار الوزير النمساوي الى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي هم أعضاء في حلف الناتو وسيكون من غير المنطقي بناء ازدواجية، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا قويًا متوقعًا مع حلف الناتو في المستقبل.