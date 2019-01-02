تبادل الإتهامات بين أطراف الصراع في اليمن بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت الأطراف اليمنية المتصارعة، اليوم الأربعاء، تبادل الإتهامات فيما بينها بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن والذي وقعه الطرفان في 18 ديسمبر الماضي، وسط استمرار انعقاد اجتمعات اللجنة المشتركة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الإنتشار العسكري، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وقال مصدر محلي مسؤول موالي للحكومة، طلب عدم الكشف عن إسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن لجنة التنسيق المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات بدأت، منذ مساء الثلاثاء، وتواصلت اليوم، لمناقشة الرؤى المطروحة من قبل أعضاء اللجنة (ممثلو الحكومة، وممثلي الحوثيين) والخاصة بآلية إجراءات إعادة الإنتشار في الحديدة، ودور "ضباط الإرتباط"، (قوات من فريق الشرعية، والحوثيين) في تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب فتح ممرآت إنسانية آمنة.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي نتائج لتلك الاجتماعات، أو اي اتفاق تم التوصل اليه.

ويوم الجمعة الماضية، غادر ممثلو الحكومة اليمنية في لجنة مراقبة وقف أطلاق النار، مدينة الحديدة، بعد انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة الأولى، دون إحراز تقدم ملموس.

وتتكون اللجنة المشتركة التي بدأت عملها في الحديدة منذ آواخر ديسمبر الماضي، تنفيذا لاتفاق مشاورات السويد، من ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وثلاثة ممثلين عن الحوثيين، إلى جانب ثمانية مراقبين دوليين وثمانية فنيين مساعدين، ويترأس اللجنة الجنرال الهولندي باتريك.