استمرار حبس ضابط شرطة سابق سرب معلومات في قضية صحفيي «رويترز» في ميانمار

صرح مسئول بأحد سجون ميانمار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، بأن موي يان ناينج، ضابط شرطة سابق برتبة نقيب، سرَّب معلومات خلال إدلائه بشهادة أمام القضاء العام الماضي، تبرئ على ما يبدو صحفيين اثنين من وكالة "رويترز" للأنباء محتجزين في ميانمار، سوف يبقى في السجن لشهر آخر.

وتم اتهام موي يان ناينج بانتهاك قانون انضباط الشرطة في ميانمار، بعد أن كشفت شهادته خلال محاكمة الصحفيين وا لون، 32 عاما، وكياو سوي أوو، 28 عاما، عما أسماه مؤامرة "للإيقاع بـ"الصحفيين من جانب بريجادير جنرال بالشرطة، وهو "تين كو كو" الذي أمر اثنين من رجال الشرطة بتقديم وثائق سرية لهما.

وقال المسئول في سجن إنساين في يانجون، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لن يتم إطلاق سراح موي يان ناينج، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعا سابقا.

وأخبر وكالة الأنباء الألمانية، عبر الهاتف بأنه: "سوف يتم إطلاق سراحه في وقت ما في (شباط) فبراير، لسنا متأكدين في أي يوم".

وشوهدت داو تو تو، زوجة موي يان ناينج، وشقيقه يي وينت ناينج وهما أمام السجن في انتظار خروجه صباح اليوم الأربعاء، وقال لهما مسئولو السجن إنهما لم يقدرا بشكل صحيح تاريخ الخروج، وفقا لما قالته الزوجة.

وقالت داو تو تو لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد خاب أملنا بالطبع، ولكن ليس هناك ما يمكننا فعله.. تحدثنا إليه (موي يان ناينج) اليوم، وهو مصاب بخيبة الأمل ولكن حالته النفسية جيدة".

وكان حكم بالسجن لمدة سنة قد صدر بحق موي يان ناينج، عقب الإدلاء بشهادته في قضية الصحفيين.

وكان الصحفيان يغطيان مذبحة قتل خلالها 10 أشخاص من أقلية الروهينجيا المسلمة، في ولاية راخين شمالي ميانمار، خلال الحملة التي شنها الجيش في أغسطس 2017، والتي دفعت أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينجا للفرار من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة.

وأثناء التغطية، تحدث أحد الصحفيين الاثنين وا لون، مع موي يان ناينج، وأفراد آخرين من إحدى الوحدات شبه العسكرية، التي تم نشرها في شمال راخين خلال الحملة العسكرية.

وبعد أن تم فتح تحقيق داخلي لتحديد أفراد الأمن الذين أجروا مقابلات مع وا لون، قال موي يان ناينج إن الجنرال تين كو كو، أمر مرؤوسيه بأن "يوقعوا ويلقوا القبض على" الصحفي وا لون.

وفي مساء يوم 12 ديسمبر 2017، تم تسليم الصحفيين الاثنين "وثائق سرية" من جانب اثنين من رجال الشرطة في مطعم في شمال يانجون، وتم القبض عليهما على الفور من جانب رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية خارج المطعم.

وألقي القبض على موي يان ناينج في 12 ديسمبر 2017، وظل محتجزا لدى الشرطة منذ ذلك الحين.