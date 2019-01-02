اتحاد الجمعيات الأهلية: دعم نقدي وعيني لمبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها ومنها «100 مليون صحة» التي حققت نجاحًا منقطع النظير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تستهدف دعم الفئات المهمشة وغير القادرة، مشيرًا إلى حرص المجتمع الأهلي على تقديم الخدمات للأكثر احتياجًا سواء دعم نقدي أو عيني.



وأكد عبدالقوي دعم الاتحاد لمبادرة الرئيس وحرصه على تحقيقها النجاح في توفير حياة كريمة لقاطني المناطق الأكثر فقرًا بالصعيد والوجه البحري، من خلال جمعيات المجتمع المدني المنتشرة في كل ربوع الوطن، التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين في صورة معاشات وكساء ووجبات يومية.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مبادرة «حياة كريمة» لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، من خلال تعاون مؤسسات وأجهزة الدولة مع المجتمع المدني.



