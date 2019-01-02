حماس: السلطة الفلسطينية تعتقل 60 من عناصرنا في الضفة الغربية

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الإسلامية، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية باعتقال 60 من عناصرها في الضفة الغربية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، في بيان "ندين هذه الحملة من الاعتقالات ونندد بسياسة القمع الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية" في الضفة الغربية.

وأضاف بدران "نؤكد رفض هذا المسار الخطير، الذي يصب في مصلحة الاحتلال، وأنه لن يجلب للشعب الفلسطيني سوى الشرذمة والضعف، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لرصّ الصفوف والوحدة لمواجهة التحديات كافة".

ولم يصدر تعقيب من السلطة الفلسطينية على اتهامات حماس.

وكانت حركة فتح اتهمت قبل يومين أجهزة أمن حماس في قطاع غزة باعتقال العشرات من عناصرها لمنعها من الاحتفال بالذكرى السنوية 54 لانطلاقة الحركة التي صادفت يوم أمس. ونفت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة هذه الاتهامات.

ويتواصل انقسام فلسطيني داخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007، وتتكرر الاتهامات بين فتح وحماس باستهداف واعتقال عناصر كل طرف منذ ذلك الوقت.