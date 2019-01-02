الخميس والجمعة عرض «سيرينا حورية البحر» على مسرح الجمهورية

تبدأ فرقة الرقص المسرحي الحديث عام 2019 بعرض جديد يقدم لأول مرة بعنوان «سيرينا حورية البحر»، تصميم وإخراج سالي أحمد، وذلك على مدار ليلتين متتاليتين في الثامنة مساء الخميس والجمعة، 3 و4 يناير على مسرح الجمهورية.

يدور العرض في إطار خيالي حول "حورية بحر" تحلم بالتحول إلى فتاة بشرية ويتحقق الحلم لتخوض تجربة جديدة وتكتشف مشاعر مختلفة ومتناقضة منها عاطفة الحب، التي تحمل في طياتها الكثير من الأفكار الجامحة والمتضاربة.

وضع موسيقى «سيرينا حورية البحر» الدكتور طارق مهران، وديكور وإضاءة عمرو عبد الله، وبطولة كل من: رشا الوكيل، عمرو البطريق، يمنى مسعد، أحمد محمد، باهر أمجد، منت محمود، شيرلى أحمد.

وفرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها في معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح عن عرض "الفيل الأزرق" عام 2015.