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تصنيع مشاعل أولمبياد طوكيو من الألومنيوم المعاد تدويره

طوكيو- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 9:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 9:46 ص

كشفت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أنه ينتظر استخدام الألومنيوم المعاد تدويره من المساكن المؤقتة في مقاطعة فوكوشيما في تصنيع مشاعل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020.

وذكرت الصحيفة على الإنترنت، أنه من المرجح أن تجذب الخطة التي كشف عنها هذا الأسبوع، الاهتمام داخل اليابان وخارجها كجهد رمزي آخر لدعم أحد الموضوعات الرئيسية للألعاب الصيفية في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس باعتبارها "أولمبياد إعادة الإعمار".

وكانت مقاطعة فوكوشيما قد تعرضت للدمار بسبب زلزال شرق اليابان العظيم في مارس عام 2011 وتسونامي والكارثة النووية التي تلت ذلك.

ويتوقع أن تستعمل ما يربو على 10 آلاف قطعة ألومنيوم المعالج في صنع المشاعل التي يستخدمها العداءون بالتتابع على صعيد البلاد بعد وصول الشعلة الأولمبية إلى اليابان قادمة من اليونان في 20 مارس عام 2020.

وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستقوم بصنع حوالي 5 آلاف ميدالية من معادن الإلكترونيات المستخدمة والتي سوف يسلمها المستهلكون في أنحاء البلاد.


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