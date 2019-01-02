عاطل وسائق وراء ارتكاب 10 جرائم سرقة محال تجارية في القاهرة

ألقت مباحث القاهرة القبض على سائق وعاطل، لاتهامهما بارتكاب 10 جرائم سرقة محال تجارية بمناطق البساتين، والمعادي، ومصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغا من صاحب شركة مقاولات، باكتشافه كسر باب الشركة، وسرقة جهاز لاب توب، وهارد كمبيوتر، و10 آلاف جنيه.

وفور تشكيل فريق بحث جنائي، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وبمواجهتهما أمام مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المحال التجارية، مؤكدين ارتكابهما 9 حوادث بالمناطق سالفة الذِكر، وأرشدا عن مكان اخفاء المسروقات.