ترامب يتوقع تراجع أسعار الغاز في 2019

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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنخفض أسعار الغاز هذا العام، بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أسعار النفط منخفضة ويتوقع أن تتراجع هذا العام، سيكون ذلك أمرا جيدا".