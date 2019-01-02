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ترامب يتوقع تراجع أسعار الغاز في 2019

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 1:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 1:30 ص

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنخفض أسعار الغاز هذا العام، بشكل أكبر مما هي عليه الآن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أسعار النفط منخفضة ويتوقع أن تتراجع هذا العام، سيكون ذلك أمرا جيدا".


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