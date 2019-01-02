إرجاء نشر التقرير المبدئي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية إلى الغد

أعلن المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو الديمقراطية إرجاء نشر التقرير المبدئي للمراقبة على الانتخابات الرئاسية، والذي كان من المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، وذلك بسبب انقطاع شبكة الإنترنت في البلاد.

وقال دوناتيان نشول سكرتير عام المؤتمر الأسقفي والمتحدث الرسمي له - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء - "إنه تم تأجيل تقديم التقرير التمهيدي لمهمة المراقبة الانتخابية إلى الغد"، موضحا أنه بانقطاع الإنترنت سيستغرق المؤتمر الأسقفي بعض الوقت، حيث سيتم العمل عن طريق الهاتف.

وكانت مفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة في البلاد قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ستعلن على الملأ في موعد أقصاه الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في 30 ديسمبر الماضي، وذلك في إطار استحقاق رئاسي تم تأجيله ثلاث مرات، وذلك لانتخاب رئيس جديد للكونغو الديمقراطية خلفا للرئيس السابق جوزيف كابيلا، وقد رافق هذه الانتخابات الرئاسية أخرى تشريعية ومحلية.