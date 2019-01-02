مقتل 6 أشخاص جراء حادث قطار في الدنمارك

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أكدت السكك الحديدية الدنماركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل 6 أشخاص جراء حادث قطار، صباح اليوم الأربعاء، على جسر ستوربيلت (جسر الحزام الكبير) بالدنمارك.

وكانت وكالة أنباء «ريتزاو» الدنماركية قد أوردت من قبل هذا النبأ.

يذكر أن القطار اصطدم بجسم قرابة الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي، الأمر الذي استلزم استخدام المكابح بقوة.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أنه ربما يكون الجسم الذي اصطدم به القطار هو جزء من قطار بضائع قادم من الاتجاه المعاكس.

وتم إغلاق جسر ستوربيلت وكذلك جسر أوريسند الذى يربط بين الدنمارك والسويد أمام حركة المرور بسبب الرياح العاتية.

وكانت رياح قوية تسببت مؤخرا في انقطاع التيار الكهربائي وإرباك حركة المرور في أجزاء كبيرة من الدول الاسكندنافية، كما تأثرت حركة مرور العبارات جراء العاصفة أيضا. وتسبب تساقط الأشجار بالسويد في انقطاع التيار الكهربائي فيما يزيد على 100 ألف منزل صباح اليوم.