حصيلة «ضبطيات عيد الميلاد»: ضبط 281 متهما وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 281 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، كما نفذت 48 ألف حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة من عمليات خطة تأمين محيط الكنائس في أعياد الميلاد.

وواصلت الأجهزة عملية الاستنفار الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت السياحية والحيوية، وتم إغلاق مداخل ومخارج الشوارع الجانبية لدرو العبادة، فضلا عن شن حملات أمنية ومداهمات للأوكار في الظهير الصحراوي لضبط البؤر الإرهابية والإجرامية بالجيزة والقاهرة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن مديرى أمن المحافظات والقيادات تفقدوا خدمات التأمين لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وجدية، وشددوا على اليقظة التامة، وجهازية القوات والالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير، في أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، مؤكدًا استمرار تفعيل مسارات التواصل مع المواطنين بما يضمن تفاعلهم الإيجابى لتحقيق رسالة الأمن.

من جانبه نفذ قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة؛ لضبط أشكال الخروج على القانون كافة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة مضت عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهمًا، -رشاش جرينوف، 4 بنادق آلية، 15 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 35 فرد خرطوش، 634 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة طلقات متنوعة، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وتم ضبط 125 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 134 متهمًا، كما تم ضبط 53 متهمًا مطلوبين فى قضايا متنوعة، و6 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهمًا ارتكبوا 37 واقعة إجرامية، و21 متهمًا آخرين بأعمال بلطجة وفرض السيطرة.

وتم تنفيذ 48 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 483 دراجة نارية وإعادة 20 سيارة مسروقة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي شدد على استمرار الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، واستهداف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وضبط عناصرها بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن خطة التأمين تضمنت نشر الأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع وقوات الحماية المدنية، وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بالمحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية، ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع المواقف الأمنية المفاجئة للحفاظ على الأمن والنظام، وتعزيز قوات الحماية المدنية بأحدث أجهزة كشف المفرقعات التمشيط المستمر لميحط الكنائس والمنشآت.

وتواصل إدارتى المرور بالقاهرة والجيزة، انتشار الخدمات المرورية في الشوارع والميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المركبات، والتعامل مع المواقف الطارئة.