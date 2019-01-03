المرصد: سقوط 48 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن 48 شخصا قتلوا في اشتباكات بشمال سورية، حيث تمكنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من التقدم ضد أخرى سورية متمردة منافسة.

وأوضح المرصد، ومقره لندن، أن أكثر من 36ساعة من الاشتباكات في محافظة حلب بشمال سورية بين "هيئة تحرير الشام"، فرع القاعدة في سورية، والتي كانت تعرف باسم جبهة النصرة، و"الجبهة الوطنية للتحرير" المدعومة من تركيا، في القطاع الغربي من ريف حلب.

وتابع أن نطاق الاشتباكات امتد إلى شرق ريف حلب.

وقال المرصد أن مقاتلي "هيئة تحرير الشام" سيطروا على بلدة دارة عزة من "الجبهة الوطنية للتحرير" فضلا عن قريتين في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدة دارة عزة تعد ثاني أكبر بلدات القطاع الغربي من ريف حلب.

وجاءت الاشتباكات في إطار سعي "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة فتح الشام" لتوسعة سيطرتها في المنطقة، على حساب خصومها.

وأضاف المرصد إن المعارك أسفرت عن مقتل 24 على الأقل من أعضاء جبهة "تحرير الشام" و18 من "الجبهة الوطنية للتحرير" بالإضافة إلى ستة مدنيين، بينهم طفلان .

وقال ناشطون محليون إن الهيئة تستغل سحب جزء من قوات الجبهة الوطنية من المنطقة لتوجيههم إلى منبج، حيث تستعد تركيا لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد.