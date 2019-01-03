نقيب الصحفيين: أتبنى فكرة ضم الزملاء في المواقع الإلكترونية للنقابة

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن هناك خطوات كبيرة في إطار ضبط المواقع الإلكترونية من خلال قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضح في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه جار إعادة تقنين وتنظيم المواقع الإلكترونية ووضع ضوابط لها من خلال التراخيص، مضيفًا أنه يتبنى فكرة ضم الزملاء في المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين وفقًا لضوابط ومعايير محددة.

وتابع: «لازم للقيد في النقابة، يكون الموقع مرخص وعدد السنوات الاستمرارية والترافيك فيه عالي»، لافتًا إلى ضرورة إعادة تقنين هذه المواقع طبقًا للقوانين التي تميز بين المواقع الإلكترونية الجيدة والأخرى التى تروج للشائعات والأكاذيب.

وأشار إلى أن عدد المواقع يتعدى الـ200 ألف في حين أن الجاد منهم لا يتعدى 30 أو 50 موقعًا، معقبًا: «يتم التصنيف من خلال المواقع التى لها هيكل إداري ومالي معلوم».