قال الفنان أمير كرارة، إنه بدأ مشواره في مجال التمثيل قبل أكثر من 20 عامًا، بأدوار صغيرة للغاية في عدد من الأعمال الفنية، إلا أن ظهوره بشكل لافت للجمهور بدأ في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وأضاف في لقاء مع برنامج «قهوة أشرف»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه تخرج من كلية السياحة والفنادق، إلا أنه لم يكن متفرغًا بدراسته ولم يعمل بها أبدًا، وكان يعمل في عدة مجالات كالسفاري بمدينة شرم الشيخ وبيع الملابس، متابعًا: «كنت بشتغل في أي حاجة، ومجال الأعمال دايمًا في دماغي، ومؤخرًا عملت مجموعة مطاعم وبعتها وبفكر أعمل حاجة تانية».

وأكمل مازحًا: «أنا أكتر واحد اتنصب علي، وأنا بحب جدًا يتنصب عليّ»، مشيرًا إلى وجود منتجين في الوسط الفني يتعاملون بشكل غير جيد من النواحي المادية مع الفنانين.

وعن موضة الشارب، التي ظهرت بعد مسلسله «كلبش»، قال إنه عندما زار الساحل الشمالي، الموسم الماضي وجده منتشرًا بشكل كبير بين المصطفين هناك.





