البحرية الألمانية: انقلاب 270 حاوية من سفينة شحن بسبب عاصفة

أعلنت قيادة الطوارئ بالبحرية الألمانية، اليوم الأربعاء، انقلاب ما يصل إلى 270 حاوية من فوق ظهر سفينة شحن عقب تعرضها لعاصفة وهي في طريقها من بلجيكا إلى ألمانيا.

وقالت القيادة إن ما لايقل عن أربعة من الحاويات كانت تحمل مواد خطرة، مضيفة أن السفينة كانت في طريقها من ميناء أنتويرب البلجيكي إلى ميناء بريمرهافن على بحر الشمال.

وسقطت حاوية واحدة، على الأقل، من الحاويات التي تحمل مواد خطرة في المياه الألمانية، وثلاث، على الأقل، في المياه الهولندية.

وذكرت القيادة أن المادة الخطرة التي تحملها أربعة من تلك الحاويات هي مركب البنزويل بيروكسايد، وهي مادة قوية تستخدم في عملية التبييض.

وتجرى عملية بحث واسعة النطاق للعثور على الحاويات، تشارك فيها طائرة عمودية تابعة للشرطة وسفينة متعددة الأغراض، بينما تبحث القيادة البحرية مع شركة الشحن عن سبيل لانتشال الحاويات.

وتعد السفينة "إم إس سي زوي" ، التي يبلغ طولها 394 مترا، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ويمكنها نقل حوالي 000ر19 حاوية.