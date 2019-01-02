مدير ليفربول: صلاح رفع شعبية النادي في الشرق الأوسط

قال بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر في صفوف "الريدز" عزز شعبية ناديه في الشرق الأوسط.

وقال مور في حديث خلال مؤتمر دبي العالمي أن تأثير صلاح على شعبية النادي في الشرق الأوسط، ظهر فورًا حينما وقع النادي معه في يونيو 2017.

وأضاف: "رأينا ارتفاعا حادا في عدد المتابعين للنادي على منصات التواصل الاجتماعي، لقد رأينا متابعين من مصر والأردن والإمارات وغيرها من البلدان العربية".

وتابع: "الجماهير في البلاد العربية مهتمة كثيرًا بمشاركة العديد من المنشورات الكوميدية، التي تكشف العلاقة الكبيرة بين صلاح وزميله في الفريق الكرواتي ديان لوفرين، إنه حقًا شيء رائع".

واختتم: "قدرة صلاح ولوفرين على جذب الجماهير لمحادثاتهما الكوميدية أشبه بالمسلسلات التي يحبها الجماهير، لقد نجحا في خلق حالة رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".