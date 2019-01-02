تراجع معدل نمو قطاع التصنيع في أيرلندا إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع معدل نمو قطاع التصنيع في أيرلندا خلال ديسمبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر.

بلغ مؤشر مديري مشتريات القطاع بعد حساب المتغيرات الموسمية 54.5 نقطة مقابل 55.4 نقطة خلال نوفمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتباطأت وتيرة نمو الإنتاج والطلبيات الجديد والتوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتراجع المؤشر الفرعي لنمو الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر، مما أدى إلى تراجع مؤشر الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر. في الوقت نفسه استمر النمو الملموس والمطرد للطلب للشهر الـ29 على التوالي.

وأشار تقرير «آي.إتش.إس ماركيت» إلى زيادة طلبيات التصدير في ظل تحسن الطلب من بريطانيا والشرق الأوسط على قطاع التصنيع الأيرلندي.

وتراجع معدل نمو التوظيف في قطاع التصنيع الأيرلندي خلال ديسمبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 15 شهرا، لكن المعدل مازال جيدا في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع توقعا لطلب أكبر خلال الشهور المقبلة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 14 شهرا، في حين استقر مؤشر أسعار المنتجات دون تغيير بعد نحو عامين ونصف العام من الارتفاع.