سرقة مئات المنازل بالدنمارك في عيد الميلاد

تعرضت مئات المنازل في الدنمارك للسطو والسرقة خلال فترة الأعياد في "الكريسماس".

وأفادت الأرقام الصادرة عن الشرطة الدنماركية بأنه على الرغم من انخفاض إجمالي عدد المنازل التي تعرضت للسطو في الفترة من 20 – 27 ديسمبر 2018 مقارنة بعام 2017، إلا أن المئات من أصحاب المنازل لا يزالون يعانون من السطو أو محاولة السطو أثناء تمضية عيد الميلاد "الكريسماس" مع الأهل والأصدقاء.

وأظهرت أرقام الشرطة - وفقا لموقع "لوكال" الإخباري - أن 744 حالة سطو سجلت في الفترة من 20 – 27 ديسمبر 2018 مقارنة بعدد 815 عملية سطو عام 2017، وتشمل عمليات السطو خلال "الكريسماس" الشقق والمنازل والمزارع، وانتشرت نسبيا بشكل متساو في عموم البلاد.