ترامب: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أتطلع للقاء الرئيس كيم الذي يدرك جيدا أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تغريدة ترامب جاءت بعد كلمة ألقاها كيم بمناسبة العام الجديد، وحذر فيها من "مسار بديل" إذا استمرت العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وقال كيم: "أنا مستعد دائما للجلوس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي في أي وقت وسأبذل جهودا للخروج بنتيجة سيرحب بها المجتمع الدولي".

وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في يونيو، وأعلن خلالها التزامه بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.