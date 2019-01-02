مسؤول سوداني يؤكد «هدوء الأحوال الأمنية» في البلاد

أكد وزير الدولة بالداخلية السودانية، موسى محمد علي مادبو، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالمركز والولايات.

وقال مادبو في التصريح الذي أورته وكالة السودان للانباء (سونا): "لا حجر على أحد في ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون بإقرار أن التداول السلمي للسلطة له مسار واحد هو صناديق الاقتراع وأنه على جميع الأحزاب التي تسعى لحكم هذا البلد وتغيير النظام أن توجه كوادرها وأفرادها للاستعداد للانتخابات القادمة في (2020) بدلا عن إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى في البلاد".

وأضاف المسؤول السوداني أن قوات الشرطة "تعي واجباتها تماما وهي تضطلع بها بكل مهنية واحترافية وحريصة كل الحرص على سيادة الدولة وإنفاذ حكم القانون ولن تفرط في ذلك أبدا".

يشار إلى أن السودان شهد مؤخرا اندلاع احتجاجات تخللتها اعمال عنف سقط خلالها قتلى وجرحى.

وقدمت "الجبهة الوطنية للتغيير"التي تضم أكثر من 22 حزبًا، فضت شركاتها مع الحكومة، اعلان "الحرية والتغيير،الذي تبناه تجمع المهنيين وتحالف قوى الاجماع الوطني، والذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية قومية، مع وقف الحرب ووضع حد للتدهور الاقتصادي.

ولقى الإعلان تأييدا من المعارضة السودانية التي تضم تحالف نداء السودان والحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان .