كوريا الجنوبية تطالب اليابان بالاعتذار عن اتهاماتها بشأن توجيه رادار صاروخي على طائرة تابعة لها

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، مجددا عن أسفها بشأن اتهامات اليابان حول توجيه مدمرة بحرية كورية جنوبية رادارها الصاروخي صوب طائرة استطلاع يابانية الشهر الماضي، وطالبت اليابان بالاعتذار عن تهديدها العسكري للسفينة الحربية.

جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه اليابان عن مقطع مصور مدته 13 دقيقة يظهر طائرة الاستطلاع الخاصة بها لدعم ادعائها بأن رادار المدمرة الكورية الجنوبية استهدف الطائرة الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

من جانبها، رفضت سول هذه الاتهامات وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية إن المدمرة الضخمة التي يبلغ وزنها 3200 طن لم تستهدف طائرة الدولة الشريكة وإنها كانت بصدد تنفيذ مهمة إنسانية تستهدف إنقاذ قارب كوري شمالي انجرف إلى المياه الدولية في بحر الشرق.

وأضافت الوزارة أنه ينبغي على اليابان أن تقدم اعتذارا لقيام طائرتها بالتحليق على ارتفاع منخفض ما شكل تهديدا على السفينة الكورية الجنوبية أثناء قيامها بمهمة إنسانية، كما أعربت عن أسفها لما صرح به مسئول ياباني رفيع المستوى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جدد خلال مقابلة إعلامية محلية أمس توجيه الاتهامات لكوريا الجنوبية، وطالب سول باتخاذ إجراءات للحيلولة دون حدوث حالات مماثلة في المستقبل.