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وزير الرياضة يجهز مفاجأة لصلاح

الشروق
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:53 ص

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في حالة فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2018 والتي يتنافس فيها مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

وأضاف صبحي أن اسم محمد صلاح وذكره أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصرييين التي تبعث على التفاؤل دائمًا لذلك يجب تكريمه بالشكل الأفضل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق اليوم، أن مصر قادرة على استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون. (طالع التفاصيل)


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