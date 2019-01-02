نظم مركز إعلام طنطا بمحافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "مبادئ الإنسانية في الإسلام وبناء الفكر"، في إطار الدور التنويري والتثقيفي للتوعية بالقضايا المحلية وخاصة للشباب لرفع الوعي المجتمعي، وذلك بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة قطور، بمقر الوحدة المحلية بقرية دماط.

وأكد الدكتور ياسر الغياتي بإدارة أوقاف المحلة، على عدة نقاط من أهمها أن "الرسول اهتم ببناء الإنسان ولم يهتم ببناء المنشآت والمؤسسات، وأن الإسلام جعل الإنسان سيدا في هذا الكون، وجعل الكون كله مسخرا لخدمة الإنسان".

وأشار الغياتى إلى أن "كل الأديان السماوية جاءت لترتقي بأخلاق وفكر الإنسان، وأجمع علماء الاجتماع والنفس أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل شخص على مستوي الأرض نجاحا في بناء الأمة"، متناولا معادلة النجاح والتطور والتقدم لأي أمة وإنسان متعلم متطور فعال عامل منتج ومنظومة أخلاقية تساوي أمة متطورة ناجحة متقدمة.

شارك في الندوة ممدوح البندراوي رئيس الوحدة المحلية بدمياط وصفاء شلبي سكرتيرة الوحدة، والشيخ فريد شعبان بإدارة أوقاف المحلة، ولفيف من العاملين بالوحدة وأهالي القرية، وأدارها شيماء مزروع، وحسناء الكتامي، والسيد سنيد، من مركز إعلام طنطا، تحت إشراف ضاحي هجرس مدير المجمع الإعلامي، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.