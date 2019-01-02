إصابة شخصين في حادث تصادم بنفق الهرم

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أصيب شخصان بجروح وكدمات في الجسد في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بنفق اللبيني بمنطقة الهرم، وتسبب الحادث في إرباك الحركة المرورية بالطريق وسط تواجد لرجال مرور الجيزة بالمنطقة.

وقال عدد من شهود العيان إنه أثناء سير سيارة ملاكي بنفق الهرم بمنطقة اللبيني وبسبب السرعة الزائدة للسائق وعدم تحكمه في عجلة القيادة اجتازت السيارة الجزيرة الوسطى للنفق في الوقت الذي كان يسير به ميكروباص بالجهة الأخرى ما أدى لحدوث تصادم بين السيارتين.

وأضاف شهود العيان أن الحادث تسبب في حالة من إرباك الحركة المرورية، فيما أصيب شخصان في الحادث بجروح وكدمات بالجسد وتم إسعافهم في منطقة الحادث.

وأكد شهود العيان أن الخدمات الأمنية التابعة لإدارة مرور الجيزة توجهت للمكان وبدأت في رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها.