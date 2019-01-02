تداول 20 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط

قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر 682 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34651 طن من البضائع العامة، منها 154 سيارة نقل محملة بـ 7996 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104397.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48759 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10000 طن يوريا، و2399 طن فوسفات، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 479 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 558 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2087 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2222 طن حديد، و 4663 طن قمح و2130 طن فول و1630 طن خشب.