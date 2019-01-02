إيهاب جلال يحسم مصير بانسيه مع المصري

تحوم الشكوك حول استمرار البوركينابي أريستد بانسيه، مهاجم المصري البورسعيدي، مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في ظل غياب اللاعب عن الظهور في النادي.

ورغم تكرار عروب اللاعب لأكثر من مرة من النادي البورسعيدي ثم رجوعه مرة أخري، إلا أن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة الفريق البورسعيدي أكد أن اللاعب مستمر مع الفريق ويجري فحصًا طبيًا في بوركينا فاسو».

وقال حلبية خلال تصريحات إذاعية: «بانسيه خضع لكشف خاص في بوركينا فاسو، وسيتدرب مع الفريق في فبراير على أن يكون جاهز تمامًا لشهر مارس».

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري: «هل نتحمل لهذا الموعد؟ هذا ما يحدده إيهاب جلال، وإذا لم يكن موجودًا، لابد من توفير بديل».

وتابع: «اللاعب على ذمة المصري لستة أشهر، فهل ننتظر لشهر مارس ليكتمل لياقته هذا ما سيحدده إيهاب جلال خلال 24 ساعة».

وعن إصابة المهاجم البوكينابي، قال حلبية: «محيط عضلة الساق فارق 4 سم، صعب تداركه في شهرين رغم برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه».