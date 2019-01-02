أحمد العوضي: السقا ذبح عجلا بعد نجاتي من الموت في «هروب اضطراري»

قال الفنان الشاب أحمد العوضي، إن النجم أحمد السقاء قد ذبح عجلًا بعد نجاة الأول من الموت خلال تصوير فيلم «هروب اضطراري».

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أنه تعرض لحادث خلال تقديمه مشهدًا بالسيارة التي قد تهشمت خلال التصوير خارج سياق أحداث العمل.

وتابع أنه ثاني يوم بعد تلك الحادثة وخلال التصوير في استابل الخيول الذي يملكه أحمد السقا، علم الأخير بما تعرض له «العوضي»، وذبح عجلًا احتفاءً بنجاته.

وطرح الفيلم السينمائي «هروب اضطراري» في 2017، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، غادة عادل، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.