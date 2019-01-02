بريطانيا: احتجاز المشتبه به في هجوم مانشستر بعد تقييمه طبيا

ذكرت الشرطة البريطانية أن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه طعنه أشخاصا في محطة مانشستر فيكتوريا للقطارات ليلة رأس السنة، احتجز بموجب قانون الصحة العقلية بعد أن خضع لتقييم من جانب فريق طبي.

وجاء في بيان لشرطة مانشستر مساء أمس الثلاثاء: "الرجل البالغ من العمر 25 عاما الذي تم القبض عليه الليلة الماضية (31 ديسمبر 2018) عقب الحادث في محطة مانشستر فيكتوريا خضع لتقييم فريق طبي متخصص، واحتجز بموجب قانون الصحة العقلية".

وأضاف البيان: "مازال تحقيق مكافحة الإرهاب جاريا، ولا يوجد ما يرجح تورط أشخاص آخرين في هذا الهجوم، إلا أن تأكيد هذا الأمر يظل أولوية رئيسية للتحقيق".

وذكر البيان أن تفتيش منزل يتعلق بالمشتبه به في منطقة "تشيتام هيل" ما زال مستمرا.