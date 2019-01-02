قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إنه حين تغضب إسرائيل تنسحب أمريكا على الفور من منظمة اليونسكو، لافتًا إلى أن أمريكا هي التي بدأت بالانسحاب من هذه المنظمة في شهر أكتوبر عام 2017.

وأضاف عيسى، خلال مداخلته مع الإعلامية جمانة هاشم بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن نتنياهو طالب بإعداد رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للانسحاب من منظمة اليونسكو، موضحًا أن اليونسكو تؤكد دائمًا على الحقوق الفلسطينية وتعتبر أنهم يشطبون حقوق اليهود في مدينة القدس المحتلة وهذا ما أدى إلى حدوث تلك الخلافات.

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس إلى أن منظمة اليونسكو منصفة تجاه الأوضاع التاريخية والدينية، لافتًا إلى أن منظمة اليونسكو ستتضرر ماديًا إن لم تقم الدول العربية والإسلامية بتعويض يضاهي الانسحاب الإسرائيلي والأمريكي.