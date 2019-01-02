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تراجع مؤشر مديري المشتريات في السويد لأدنى مستوياته منذ أوائل 2016

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 7:40 م

تراجع النشاط الصناعي في السويد بشكل حاد في نهاية عام 2018، ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2016، في ظل تراجع معدلات الانتاج والتوظيف.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن مؤشر مديري المشتريات شهد تراجعا إلى 52نقطة في ديسمبر، مقابل 4ر55 نقطة في نوفمبر، وفقا لمصرف السويد "سويد بنك" وشركة سيلف". وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2016 .

وتؤكد هذه النتيجة تباطؤ أكبر اقتصاد بين الدول الاسكندنافية، وهي تأتي عقب قرار البنك المركزي السويدي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

وغالبا ما ينظر إلى مؤشر مديري المشتريات في السويد على أنه مؤشر مهم على تباطؤ واسع النطاق في قطاع التصنيع في أوروبا.

كما تراجعت المؤشرات الفرعية الخاصة بالطلبات والإنتاج والتوظيف.

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