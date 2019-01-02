قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تكلفة تحلية مياه البحر مكلفة للغاية، مشيرًا إلى وصول حجم استثمارات تحلية متر مياه تبلغ نحو 15 ألف إضافة إلى التشغيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أنه لا يصلح اقتصاد تحلية مياه البحر في الزراعة لأن عائد المحاصيل الزراعية أقل من التكلفة التي ستصل إلى 80 ألف جنيه حال استخدام مياه البحر المحلاة.

وتابع أن الاستخدام الاقتصادي الأمثل لمياه البحر المحلاة من خلال إدخالها في الاستهلاك المنزلي والسياحي، مستطردًا أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات وفق استراتيجية تستهدف تحسين نوعية المياه من خلال محطات معالجة الصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تبذل كل الجهد للوصول إلى موارد مائية جديدة، وتعمل على التوصل لمحاصيل زراعية تتحمل الملوحة العالية بمياه الآبار والبحار.