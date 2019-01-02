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الري: نجري أبحاثا حول استخدام مياه الصرف الصحي في الاستزراع السمكي

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:34 ص

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه جاري إجراء تجارب بحثية حول استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في المزارع السمكية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أنه من المخطط في هذه التجارب استخدام مياه المزارع السمكية في ري المحاصيل، مشيرًا إلى مدى غناء هذه المياه بفضلات الأسماك التي تعد مخصبات زراعية.

وأوضح وزير الري، أن هذه التجربة تُجرى حتى الآن في إطار بحثي للتأكد من النتائج، معقبًا: «نجاح هذه التجربة لن يحل مشكلة الصرف الصحي في مصر فقط وإنما في الدول الإفريقية بأكملها».

وأشار إلى عمل الوزارة على كل محاور الاستراتيجية الخاصة بمواجهة الفقر المائي، من ترشيد موارد مائية جديدة، وحصد مياه الأمطار، وزرع المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، متابعًا أنه خلال زيارته إلى المنصورة ومناطق وسط الدلتا، لمس وعي الفلاحين بمشكلة نقص المياه.

وواصل أن بعض المزارعين زرعوا الأرز باستخدام معدة يابانية اسمها صواني، استوردوها من اليابان وقاموا بتطويرها، ما ساعدهم على تقليص عدد أيام الري من 150 إلى 90 يومًا.


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