ترامب يتطلع لعقد قمة ثانية مع كيم جونغ أون

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك عقب إبداء الأخير استعداده للقاء الرئيس الأمريكي في أي وقت.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الأربعاء: "أنا أيضا أتطلع للقاء الزعيم كيم الذي يعي جيدا أن كوريا الشمالية لديها مقومات اقتصادية رائعة".

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أعرب عن استعداده، في خطاب بمناسبة العام الجديد، للقاء ترامب في أي وقت كان، وتحذيره في الوقت ذاته من أن بيونج يانج لن تتوانى عن تغيير نهجها إذا ما أبقت واشنطن على العقوبات التي تفرضها على نظامه.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أسبوعين عن أمله في عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم بعيد احتفالات رأس السنة.