مصادر يمنية: الحوثيون يدفعون بتعزيزات جديدة في الحديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر محلية يمنية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة باتجاه مديريتي حيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت المصادر اليمنية - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - إن "المليشيات الحوثية عززت مواقعها في منطقة السويق بمديرية التحيتا بثلاث دبابات وآليات عسكرية، ودفعت بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى مديرية حيس".

في السياق ذاته، أعلنت مصادر يمنية أن مليشيات الحوثي تصر على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، إذ قامت بقصف مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مما أدى لإصابة أحد أفراد المقاومة الوطنية اليمنية.

وأضافت المصادر أن "الحوثيين قصفوا الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا وأحياء مواقع قوات المقاومة شرقي مدينة الحديدة"، مشيرة إلى مقتل طفلين بلغم حوثي في حي المسناء جنوبي المدينة.