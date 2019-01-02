مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن بدء تسجيل مرشحي الرئاسة غدًا الخميس

أعلنت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بدء عمليات تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها هذا العام، اعتبارًا من يوم غد الخميس.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عدد من المرشحين المحتملين قولهم إن اللجنة لم تسمح لهم بالتسجيل، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 22 من ديسمبر الماضي وينتهي اليوم، وذلك لعدم استعدادها رغم تسديدها للرسوم المالية، إلا أن مسؤولين بالمفوضية أكدوا أن العمليات ستبدأ رسميًا غدًا.

ويرى العديد من المراقبين أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل قيادة المفوضية الحالية لعدم امتلاكها القدرة على إدارة الانتخابات بشفافية.

يشار إلى أن المفوضية أعلنت الأحد الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 20 من يوليو المقبل بعدما كان من المقرر إجراؤها في 20 من أبريل من العام الجاري.