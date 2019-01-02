صحيفة ألمانية: زعيم كوريا الشمالية في موقف قوي بالتفاوض مع ترامب

ذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في موقف قوي فيما يتعلق بالتفاوض حول اتفاق مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي.

وذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم الأربعاء : "تستند الاتفاقات على مبدأ المعاملة بالمثل".

وأضافت: "يبدو أن الحكومة الأمريكية قد نسيت هذا المبدأ القديم للدبلوماسية، لكن حتى صانع الصفقات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب يجب أن يدرك أنه لا يستطيع أن يجعل كيم جونج أون يفكك (برنامج) أسلحته النووية مجانًا، كيم في وضع مريح بأن يستطيع الانتظار ليرى (ماذا بعد)".

وتابعت: "من السذاجة أن نعتقد بأن الديكتاتور (كيم) سيتزحزح عن موقفه دون أن تعرض عليه الولايات المتحدة شيئا. من الطبيعي أن يصر الكوريون الشماليون الآن على أن تتوقف الولايات المتحدة عن مناوراتها مع كوريا الجنوبية وأن تخفف عقوباتها ، كما وعد ترامب".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي أمس الثلاثاء إلى وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في خطاب بمناسبة العام الجديد.

وقال كيم، الذي عقد قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في يونيو، إنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي مجددا في أي وقت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

كما جدد الزعيم الكوري الشمالي التزامه بنزع السلاح النووي، ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات في مقابل ذلك، أثناء محادثات نزع السلاح النووي.