«اليوم» السعودية: لابد من تدخل الأمم المتحدة لإجبار الحوثيين للانصياع لبنود اتفاق السويد

شددت صحيفة "اليوم" السعودية، على ضرورة اتخاذ منظمة الأمم المتحدة، التدابير اللازمة من أجل إجبار ميليشا الحوثي للانصياع لبنود اتفاق السويد بشأن الانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "المناورات الحوثية مكشوفة ومفضوحة"، إن اتفاق السويد بكل بنوده يقضي بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة والشروع في بناء الثقة، كسبيلين مهمين لتسوية النزاع ومن ثم العمل لحل الأزمات التي أدت لقيام الحرب، غير أن الميليشيات الحوثية المتمرسة على مزاولة أساليب المراوغة التفت حول الاتفاق بمناوراتها المكشوفة والمفضوحة لتحول دون تحقيق السلام في اليمن.

وأضافت" إن تلك المناورات غير مقبولة لتناقضها مع اتفاق السويد بما يستدعي من الأمم المتحدة التي رعت المحادثات بين الطرفين المتنازعين أن تتدخل بشكل فوري لإنهاء هذه الممارسات".

وتابعت: "لا يمكن أن تغدو الأساليب الحوثية المعتمدة على المراوغات طريقا لسلام آمن وعادل وشامل في اليمن، فإنهاء النزاع إنما يتم بتطبيق نصوص اتفاق السويد إعلاء لمسارات الشرعية وإنهاء لسياسات حوثية عابثة لا تريد إحلال السلام في اليمن وتسوية أزماته العالقة".