قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ذبابة الفاكهة ليست حشرة جديدة، ومعروفًا أنها تصيب كل محاصيل الفاكهة، مؤكدًا أن هناك برامج مُعدة لمكافحة هذه الآفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أنه عادة لا يستخدم المبيدات لمكافحة ذبابة الفاكهة بالرش على الثمار، موضحًا أنه يتم استخدام الرش الجزئي على جذوع الأشجار، وتعليق مصائد لجذب هذه الحشرة والتخلص منها.

وتابع متحدث «الزراعة»، أن برامج مكافحة الآفات مازالت مستمرة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات تؤدي دورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية من الموالح في 2018 إلى مليون و636 ألف و785 طن، وذلك بزيادة 100 ألف طن عن 2017.

جدير بالذكر أن النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة حول معاناة الفلاحين وشركات تصدير المحاصيل من انتشار ذبابة الفاكهة في محصول الموالح خلال الموسم الحالي.