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لجان طلابية لمتابعة امتحانات التعليم الثانوي بالمنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 5:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 5:09 م

أجرى محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة امتحانات مدارس التعليم الفني، تفقد خلالها مدرسة المنيا الفنية المتقدمة للبنات، ومدرسة الثانوية الفنية المتقدمة، نظام 5 سنوات، للوقوف على مدى توافق الامتحانات للمواصفات القياسية، وبُعدها عن الدين والسياسة.

وفي سياق متصل، شكَّلت إدارة المنيا غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي من قيادات اتحاد طلاب الإدارة، تنفيذا لتعليمات محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والذي شكَّل لجنة العام الماضي من الطلاب لمتابعة لجان الامتحانات.


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