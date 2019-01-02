تركيا: اعتقال 12 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش

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اعتقلت السلطات التركية، 12 شخصا في محافظة بورصة، شمال غربي البلاد على خلفية تقارير عن ارتباطهم بتنظيم ما يعرف باسم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة، أن الشرطة التركية داهمت 12 موقعا منفصلا في المحافظة يومي الأحد والاثنين.

وأضافت أن بين المعتقلين امرأتين تحملان الجنسية الفرنسية، وأن السلطات الفرنسية كانت أصدرت أمري اعتقال بحقهما.

ونوهت بأن المرأتين كانتا تحملان بطاقات هوية تركية مزيفة.

ووفقا، للأناضول، تضم قائمة الـ 12 شخصا المشتبه بهم مواطنين فرنسيين، من أصول جزائرية.

ولم تصدر السلطات الفرنسية أي تعليق على الأمر.

وذكرت الوكالة أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم، والذي يعتقد بأنه كان أحد الحراس الشخصيين لأحد قادة داعش في سوريا.

ومن المتوقع ترحيل خمسة من المشتبه بهم، بينما ستتم إحالة الستة الباقين إلى المحاكمة بعد الإدلاء بأقوالهم أمام الشرطة.