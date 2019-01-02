العفو الدولية تنتقد الرياض بعد حذف «نتفليكس» حلقة من برنامج كوميدي

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انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السعودية عقب حذف موقع بث عروض الفيديو والأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" حلقة من برنامج كوميدي تتضمنت انتقادات للسعودية.

وحذف موقع "نتفليكس" الحلقة الثانية من البرنامج الكوميدي "دليل الوطنية السريع مع حسن منهاج" في السعودية عقب ورود شكوى من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية تقول فيها إن الحلقة تنتهك قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي.

وتظهر الحلقة مقدم البرنامج "منهاج" وهو يسخر من تصرفات مسؤولين سعوديين عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل ثلاثة أشهر.

وقالت العفو الدولية: "رقابة المملكة العربية السعودية على نتفليكس باستخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت ليس بالأمر المفاجئ، وهو دليل إضافي على حملة قمع صارمة ضد حرية التعبير في المملكة".

ولم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على هذه الخطوة.

وقتل الصحفي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.