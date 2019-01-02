روسيا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مغنيتوجورسك إلى 11 قتيلا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاء، انتشال جثتين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 11 قتيلا.

وقال ممثل لدائرة الوزارة في مقاطعة تشيليابينسك - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "حتى صباح اليوم الأربعاء تم انتشال 11 جثة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ووقع الاثنين الماضي بمدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية انهيار مبنى سكني مكون من 10 طوابق بسبب انفجار انبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة.