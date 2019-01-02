حبس مزارع بالمنيا عذب نجلته ومنع عنها الطعام والشراب حتى الموت

قررت النيابة العامة بمركز مغاغا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا، اليوم الأربعاء، حبس مزارع بقرية قرارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب نجلته التي تبلغ من العمر 28 عاما بالبطيء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحبسها لأكثر من شهر ونصف داخل حجرتها ومنع عنها الطعام والشراب، مما أدى لإصابتها بالجفاف والوفاة.

وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بورود بلاغ من "ف.ج" 62 سنة، تتهم فيه زوجها "ك.ع" 65 سنة، مزارع بالتسبب في وفاة نجلتها "س.ك" 25 سنة ربة منزل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمود شلقامي رئيس مباحث مركز مغاغا، حيث تبين أن والد المجني عليها، قام بحبسها داخل حجرتها بالمنزل لأكثر من شهر ونصف ومنع عنها الطعام والشراب، وكان يضع لها لقيمات قليلة جدا مرة واحدة كل عدة أيام، مما أدى لإصابتها بالجفاف وفقدت وزنها بشكل كبير وتوفت على إثر ذلك.

وتبين أن سبب تعذيب والدها لها شكه في سلوكها لكثرة خروجها من المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.