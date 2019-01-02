المنيا تسترد 318 ألف فدان من أراضي أملاك الدولة خلال 8 أشهر في 2018

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن حملات الإزالة الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة، نجحت خلال الفترة من مايو 2017 وحتى نوفمبر 2018، في إزالة 38 ألفا و807 حالة تعدي، منها 21680 حالات تعديات مباني، و17127 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 318268.6 فدان.

أوضح المحافظ أن العمل تم خلال الفترة الماضية من خلال خطة متكاملة ومحكمة، شاركت فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية باسترداد أراضي أملاك الدولة.

ومن جانبه، قال المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، إن إجمالي طلبات التقنين وصل إلى 12 ألفا و262 طلبا، منها 3658 طلب أراضي مباني على مساحة مليون و268500 متر مربع، و8604 أراضي زراعية على مساحة مليون و76997 فدانا.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية، في رفع وإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة كافة بالمحافظة، من أجل استرداد هذه الأراضي والحفاظ على هيبة الدولة.

وبشأن توقيع عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، وقعت المحافظة 159عقدا، ويجري حاليا تجهيز 12 عقدا آخرين لتقنين حوالي 8 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة، بعد استيفاء المعايير والشروط والموافقات النهائية كافة من الجهات المعنية، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%.

وفى إطار تنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة، قال المحافظ إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، نجحت في إزالة 15992 حالة تعدي على مساحة 572 فدانا، خلال الموجة الأولى لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة، في الفترة من الاثنين 26 نوفمبر وحتى الأربعاء 5 ديسمبر الماضي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة كافة.

وكلف المحافظ مديرية الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، وجهاز حماية وتحسين الأراضي بنطاق المحافظة، والوحدات المحلية، بالمرور والمتابعة الدورية المستمرة على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها خلال الموجه الأولى للإزالات.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية التسع، كل داخل نطاقه، بالمرور والمتابعة الدورية على الأراضي الزراعية والقضاء على أية تعديات جديدة من خلال الإزالة في المهد، مكلفا هيئة الإصلاح الزراعي بالعمل على حماية الأراضي التي تسلمتها الهيئة من الوحدات المحلية عقب إزالة التعديات عليها، مع الحفاظ على طبيعتها كأراضي زراعية منتجة.